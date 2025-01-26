Miraç gecesinin Müslümanların inanç ve kültür dünyasında vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Miraç, Peygamber Efendimizin (S.A.V) Mekke’deki Mescidi Haram’dan Kudüs’teki Mescidi Aksa’ya, oradan da Rabbimizin huzuruna kabul edildiği mübarek ve müstesna bir gecedir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği Miraç Gecesi, Müslümanların inanç ve kültür dünyasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu mübarek gece, sevdiklerimizle birlikte dua etmek, Allah’a yakınlaşmak ve gönüllerimizi arındırmak için güzel bir fırsattır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyorum. Rabbimizin sonsuz hikmetleriyle dolu bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize, tüm insanlığa sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ