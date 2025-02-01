Ayla Güneş'in ve Atila Akkaya'nın oğulları, CHP Belediye Meclis Üyesi Ezgi Eşmen Tüfekçi ve Avukat Deniz Akkaya'nın ikiz kardeşi, CHP önceki dönem İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi'nin ise kayınbiraderi olan Mimar Ege Akkaya, hayatını sürdürdüğü Amerika Birleşik Devletleri’nin Pittsburg şehrinde elim bir trafik kazası sonucu 32 yaşında hayatını kaybetmişti. Merhumun vefatının 7. gününde ailesi tarafından can yemeği düzenlendi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen can yemeğine; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Odabaş, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, Gençlik ve Kadın Kolları Üyeleri, CHP eski il başkanları, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Dede Nurettin Aksoy’un gülbengleri eşliğinde düzenlenen yemekte, merhum Ege Akkaya yad edilirken katılımcılar Akkaya ve Tüfekçi ailelerinin acısını bir kez daha paylaştı.

Editör: Haber Merkezi