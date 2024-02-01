Yapımcılığını Aytaç Ağdağ'ın, yapımını Aytaç Medya ve Zirve Yapım'ın gerçekleştirdiği “Efsane” filmi ülke genelinde vizyona giriyor. Geçtiğimiz günlerde Çorum AHL Park AVM’de galası yapılan film beğeni toplamıştı. Çorum’un dünyanın merkezi olduğunu ve çok sayıda güzelliği bünyesinde barındırdığını belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da tüm Çorumluları filme davet ederek “Gülmeye hazırız. Ülkemiz, pandemiydi, depremdi çok zorlu süreçlerden geçti. Çok zorlu dönemlerden geçtik. Gülmeye, gülümsetmeye ihtiyacımız var. Şehrimiz gülümseten bir şehir. Yüzümüzden tebessümün eksik olmadığı bir filmi hep beraber izleyeceğiz. Film, Çorum’da geçtiği için dünyadaki Çorumluları filme destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural ve Burcu Gönder yer alıyor. Çekimleri Çorum merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen film 7 bin yıllık yoğurdun sırrını konu ediniyor.

Komedi türündeki filmin konusu ise özetle şöyle: “Çorum'da yaşayan Sadık ve ailesi binlerce yıllık aile geleneği olarak yoğurtçuluk yapmakta, yoğurtlarının lezzeti ve şifasıyla bilinmektedirler. Bu efsane yoğurdun sırrı ise ailenin en büyüğü olan dede tarafından saklanmakta ve yoğurtları o yapmaktadır. Ancak bir yaz günü dedenin evinin çatısına kar yağması her şeyi değiştirecektir.

Efsaneye göre sırra sahip olanın çatısına yaz günü kar yağarsa o sır başkasına aktarılmalı, aileden başka birine el verilmelidir. Eğer verilmezse, ailenin başına büyük felaketler gelecek ve helak olacaklardır. Bir an önce el verilmesi için Yoğurtçuoğlu ailesinin tüm fertleri bir araya gelmelidir.

Buna Sadık'ın İstanbul'da yaşayan ve ailesiyle görüşmeyen ikiz kardeşi Özgür de dahildir. İkiz kardeşler Sadık ve Özgür binlerce yıldır nesilden nesile aktarılan efsane yoğurdun sırrını dedelerinden alabilmek için amansız bir mücadeleye girişeceklerdir.”