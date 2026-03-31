Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Diyarbakır’da 28 Mart tarihinde düzenlenen Gelişim Yarışı 2. Etap müsabakaları sona erdi. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü yarışlarda Çorum’u 8 sporcu temsil etti. Efor Spor Kulübü’nden Rüzgar Bahçacı U11 kategorisinde birinciliği elde ederken, yine Efor Spor Kulübü’nden Asya Çeken ise U9 kategorisinde ikinci olarak kürsü yapmayı başardı.

Yarışma sonunda açıklamalarda bulunan Efor Spor Kulübü Başkanı Osman Pehlivan, “Türkiye Şampiyonası değerindeki bu önemli yarışlarda sporcularımız kürsüdeki yerlerini korumaya devam etmektedir. Katılım sağlayan diğer sporcularımız da ilk 15 içerisinde yer alarak bizleri gururlandırmıştır” dedi.