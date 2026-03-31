İstanbul’da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonası’nda Çorumlu sporcu Zehra Çağlayan ilk Türkiye deneyiminde sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

Bikini fitness kategorisinde yarışan Çağlayan, sahnedeki duruşu, poz geçişleri ve simetrisiyle hem izleyicilerin hem de hakemlerin dikkatini çekti. Özellikle estetik görünümü ve sahne hakimiyeti, yarışma boyunca öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

Hakemlerden alınan olumlu geri dönüşler, sporcunun doğru yolda ilerlediğini gösterirken; Zehra Çağlayan’ın ilerleyen yarışmalarda çok daha iddialı sonuçlar elde edebileceği yorumları yapıldı.

Zehra Çağlayan, yarışma hazırlıklarını Çorum’da birlikte işlettikleri PT Cem Çağlayan Personal Training Studio bünyesinde, eşi ve Atletik Fizik bölge 2.’si Cem Çağlayan ile birlikte sürdürüyor.

Disiplinli çalışma süreci ve profesyonel yaklaşımıyla dikkat çeken sporcu, eksiklerini tamamlayarak bir sonraki yarışmada daha güçlü bir şekilde sahneye çıkmayı hedefliyor.

Çağlayan’ın önümüzdeki yıllardaki hedefleri arasında, ülkemizi Avrupa ve dünya arenasında temsil etmek yer alıyor.