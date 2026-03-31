Bocce, Bowling ve Dart İl Temsilciliği’nin 2026 yılı faaliyet programında yer alan Bocce Petank Çorum İl Birinciliği Seçmeleri sona erdi. Mustafa Kemal Ortaokulu Bocce Sahası’nda gerçekleşen il birinciliği seçmelerine toplam 28 sporcu katılım sağladı. Küçükler ve Yıldızlar (kız-erkek) olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen müsabakalar sonunda küçük kızlarda Asya Türksoy, küçük erkeklerde Muhammed Emir Atalay, yıldız kızlarda Buğlem Kabasakal, yıldız erkeklerde Alperen Bozdoğan ve 3’lü takımlar yarışmasında ise Akın Özkaya, Doğa Çağın ve Çağrı Çalışkan birinci olarak 9-12 Nisan tarihleri arasında Antalya Kemer’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’u temsil etmeye hak kazandılar.

Muhabir: RIFAT KARA