Arca Çorum FK’nın Ankara Demirspor’da kiralık oynayan futbolcusu Hasan Ege Akdoğan’ın da formasını giydi U18 Futbol Millî Takımımız, Antalya'da düzenlenen UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur son maçında Kosova’ya 3-1 mağlup oldu.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Millî Takımımızın golünü 51. dakikada Ozan Demirbağ atarken, Kosova'nın golleri 8. dakikada penaltıdan Rin Ahmeti, 20. dakikada Lorik Mehmeti ve 89. dakikada Leonit Gabrica’dan geldi.

Hasan Ege Akdoğan yedek başladığı maçta 72.dakikada Yusuf Can Karademir’in yöreni oyuna girdi.

Gruptaki diğer maçta Ermenistan, Cebelitarık’ı 9-0 yenerken, 7 puanla grup birincisi olan Kosova A Ligi’ne yükseldi. 4 takımlı grupta Ermenistan 5 puanla ikinci, Türkiye 4 puanla üçüncü oldu.