Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası B Genç Kızlar Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası 27-29 Mart tarihleri arasında Şanlıurfa’da yapıldı. Ülke genelinden yaklaşık 300 öğrencinin ter döktüğü şampiyonada Çorum Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu Lisesi öğrencilerinden Hayriye Naz Tilci 70 kilo sağ kolda Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Çorumlu öğrenci Hayriye Naz Tilci, son iki yılda elde ettiği Çorum şampiyonluğu ve bölge şampiyonluğu gibi başarılarının yanı sıra bu yılda Türkiye derecesi yaparak çıtayı bir basamak daha yükseltti. Tilci’nin başarısında büyük bir pay sahibi olan okulunun Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Özönal hedeflerinin milli takım seçmelerine katılmak olduğunu ifade etti.