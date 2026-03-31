Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası A-B Gençler (kız-erkek) Türkiye Karate Şampiyonası Çorum’da start aldı.

30 ilden 200 sporcunun ter dökeceği şampiyonanın açılış seremonisi dün yeni Spor Salonu’nda yapıldı. Törene, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay, Okul Sporları Tertip Kurulu Üyeleri, sporcular ve antrenörler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından kürsüye çıkarak bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Hizmetleri Feyyaz Velidedeoğlu, Çorum’a gelen tüm sporculara başarılar dilerken, centilmence bir müsabaka olması temennisinde bulundu.

Velidedeoğlu’nun ardından B Genç erkeklerde ilk müsabakalar yapıldı.

ÇORUM’DAN 2 SPORCU

Çorum Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen Gençler Karate Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’dan 2 sporcu mücadele edecek.

Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay Çorum’u gençler b kategorisinde erkeklerde Furkan Ağurtlu, kızlarda ise Buğlem Belinay Barut’un madalya mücadelesi vereceğini ifade etti.