TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren lider Çorum FK, bugün 37.hafta maçında konuk edeceği Isparta 32 Spor’u yendiği takdirde, son maçlar öncesinde şampiyonluğunu ilan edecek ve tarihinde ilk kez 1.Lig’de mücadele etme hakkı kazanacak. Çorum Şehir Stadyumu’ndaki tarihi karşılaşma, saat 15.00’te başlayacak.

Çorum’da tarihi maç… TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, bugün tarihinin en önemli maçına çıkacak. Kırmızı-siyahlı takım, normal sezonun son iç saha maçında, ligde kalma mücadelesi veren Isparta 32 Spor’u konuk edecek.

Ligin geride kalan 34 haftalık periyodunda, 22 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi alan Çorum FK, topladığı 73 puanla liderlik koltuğunda otururken, en yakın takipçisi Şanlıurfaspor’la arasında 4 puan fark bulunuyor. Kırmızı-siyahlı takım takım, bugün galip gelmesi halinde, Şanlıurfaspor’un Afyonspor’la deplasmanda oynayacağı maçın sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek ve son hafta karşılaşmaları öncesinde 1.Lig’e yükselmeyi garantileyecek. Çorum FK’nın puan kaybında ise Afyonspor-Şanlıurfaspor maçının sonucu önem kazanacak.

Çorum spor tarihinin en önemli maçı öncesinde, genel beklenti, Çorum FK’nın Isparta 32 Spor’u yeneceği ve şampiyonluğunu ilan edeceği yönünde. Kırmızı-siyahlı takımda da tüm hesaplar bu doğrultuda yapılmış durumda. Çorum FK’da, sarı kart cezalısı olan sağ bek Serkan Yavuz takımdaki yerini alamayacak.

Bugünkü maç, Çorum FK açısından olduğu gibi Isparta 32 Spor açısından da son derece önemli. Geçtiğimiz hafta, ligde kalma mücadelesindeki en önemli rakibi Batman Petrolspor’a hem de evinde 2-1 yenilerek büyük bir yara alan Isparta 32 Spor, bugün Çorum FK’ya yenilir, Batman Petrolspor da evinde Arnavutköy Belediye’yi mağlup ederse, Isparta temsilcisi son haftaya düşme potasında girecek. Yeşil-pembeli takımda, sarı kart cezalısı olan stoper Bahadır Yıldırım ve orta saha oyuncusu Cem Özdemir bugün Çorum FK’ya karşı forma giyemeyecek.

Hem Çorum FK, hem de Isparta 32 Spor açısından son derece büyük öneme sahip olan 37.hafta maçı, bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Tüm biletleri satılan tarihi karşılaşma, saat 15.00’te başlayacak.

(Hüseyin AŞKIN)