Çorum’un Efelerinden harika geri dönüş… Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi 3.Grup’ta mücadele eden Sungurlu Belediyespor, Zorlu Trabzon deplasmanında 2-0’dan müthiş bir geri dönüşe imza atarak kritik bir galibiyet aldı.

Gruptaki ilk 5 maçını kazanan Sungurlu Belediye, 6.hafta maçında Trabzon temsilcisi Dereköy Kartalspor’a konuk oldu. Beşikdüzü Spor Salonu’nda oynanan maçta, çekişmeli geçen ilk seti 25-23 kaybeden Sungurlu Belediye, nefesleri kesen ikinci sette de rakibine 26-24’lük sonuçla boyun eğince skor bir anda 2-0’a geldi. İşte muhteşem geri dönüş de üçüncü sette başladı.

Üçüncü seti 25-17 kazanarak farkı bire indiren Sungurlu Belediye, dördüncü sette de rakibine 25-21 üstünlük sağlayıp durumu 2-2’ye getirdi ve karşılaşmayı final setine taşımayı başardı.

Final setinde de baştan sona üstün taraf olan Mustafa Özdemir’in öğrencileri, seti 15-9, maçı da 3-2 kazanarak kritik bir galibiyete imza attı.

Gruptaki 6.maçını da kazanan Sungurlu Belediyespor puanını 16’e yükseltirken, Dereköy Kartalspor puanını 2’ye çıkarttı.

Grupta, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta TVF Spor Lisesi, Başkent derbisinde Ankara Barosu’nu 3-2 yenerek 7’de 7 yaptı ve liderliğini sürdürürken, 3.sıradaki Ankara Barosu puanını 14’e çıkarttı. Haftanın diğer maçlarında ise Maliye Voleybol, Yıldızlar Topluluğu All-Star’ı 3-1, Başkent Beşiktaşlılar da Anadolu Şahinspor’u 3-1 yendi.