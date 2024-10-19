Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 4.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Ankara temsilcisi Maliye Voleybol’u ağırlayacak. İlk 3 haftada oynadığı 3 maçı da kazanan Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor’da hedef yarınki maçı da kazanmak.

Sungurlu Belediyespor ile Maliye Voleybol arasında Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak bu karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

Grup’ta oynanacak diğer maçlarda ise, Tusaşspor ile Başkent Beşiktaşlılar, TVF Spor Lisesi ile Anadolu Şahinspor, Giresunspor ile 1921 Orduspor, Yıldızlar Topluluğu All Star ile Yedidağspor ve Dereköy Kartalspor ile Ankara Barosu takımları kozlarını paylaşacak.