Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 3.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor deplasmanda 1921 Orduspor ile karşılaştı. Ordu Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setine iyi bir başlangıç yapan Sungurlu Belediyespor seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette ev sahibi Orduspor taraftarının desteği ile seti 25-19 kazanarak skoru eşitledi. Üçüncü ve dördüncü sette oyunun üstünlüğünü tekrar eline geçiren Çorum’un efeleri üçüncü seti 25-21, dördüncü seti de 25-12 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 8 yapan Çorum’un efeleri maç fazlası ile liderlik koltuğuna otururken, ev sahibi Orduspor ise 3 puanda kalarak haftayı sekizinci sırada kapattı.