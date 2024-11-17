Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi 3.Grup’ta Çorum’u temsil eden Sungurlu Belediyespor, bu sezonki yedinci maçında konuk ettiği Başkent Beşiktaşlıları 3-0’la geçerek 7’de 7 yaptı.

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan maçta coşkulu bir taraftar topluluğunun desteği altında mücadele eden Sungurlu Belediyespor, ilk sette hiç zorlanmadı ve 25-14’lik skorla 1-0 öne geçti.

İkinci sette de üstün bir oyun ortaya koyan Sungurlu ekibi, rakibinin oyuna ortak olmaya çalışmasına etkili servisler ve blok sayıları ile izin vermeyerek seti 25-19 aldı: 2-0.

Müsabakanın üçüncü setinde de rakibine yine 25-19 üstünlük sağlayan Sungurlu Belediye mücadeleyi 3-0 kazanarak bu sezon yedinci maçında yedinci galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlı ekip bu galibiyetle puanını 18’e yükseltip yoluna kayıpsız devam ederken, Başkent Beşiktaşlılar ise 8 puanda kaldı.

DİĞER SONUÇLAR

20 puanlı TVF Spor Lisesi’nin, TUSAŞ’ın ligden çekilmesi üzerine haftayı maç yapmadan geçirdiği grupta, haftanın diğer maçlarında ise Maliye Voleybol, Yedidağspor’u 3-0, Giresunspor, Dereköy Kartalspor’u 3-0, Anadolu Şahinspor, 1921 Orduspor’u 3-2, Yıldızlar Topluluğu Al Star da Ankara Barosu’nu 3-2 yendi.

Grupta 8.hafta maçları 20 Kasım Çarşamba günü oynanacak olup, Sungurlu Belediyespor Giresunspor’u konuk edecek.