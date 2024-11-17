Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Dart İl Temsilciliği tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Dart İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Büyükler ve Yıldızlar (kız-erkek) olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen özel turnuvaya toplam 42 sporcu katılım sağladı. Olimpik Yüzme Havuzu Dart Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar sonunda yıldız kızlarda Emine Göknur Yurdusay birinci, Esra Özdoğan ikinci, Emine Gökçe Yurdusay üçüncü, İlayda Balcı dördüncü olurken, yıldız erkeklerde ise Eymen Bilgen birinci, Gürkan Yurdusay ikinci, M.Emin Zürriyet üçüncü ve Kutay Akcan dördüncü olarak tamamladı.

Büyük kadınlarda ise birincilik kürsüsüne Sinem Atan çıkarken, Zuhal Bilgen ikinci, Sema Zürriyet üçüncü, Ayten Akcan dördüncü oldu. Büyük erkeklerde Okan Demirezen birinci, Koray Bayar ikinci, Nurettin Erdem üçüncü, Görkem Atan ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.