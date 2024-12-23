Sungurlu’nun Efeleri ilk hedefine ulaştı... Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi 3.Grup’ta mücadele eden Sungurlu Belediyespor, 14.hafta maçında konuk olduğu Başkent temsilcisi Maliye Voleybol’u 3-1 yenerek 13.galibiyetini alırken, play-off biletini de cebine koydu.

Ankara Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu’nda oynanan maçta ilk seti zorlanmadan 25-15 kazanan Sungurlu Belediye, ikinci sette rakibinin 25-21 gerisinde kalınca durum 1-1 oldu. Üçüncü seti 25-20 kazanarak yeniden öne geçen Sungurlu’nun Efeleri, dördüncü sette de rakiplerine 25-22 üstünlük sağlayarak parkeden 3-1 galip ayrıldılar.

14.maçında 13.galibiyetini alan Sungurlu Belediyespor puanını 37’ye yükseltip 2.sıradaki yerini korurken, bitime 7 hafta kala1.Lig’e yükselme yolunda play-off oynamayı da garantiledi.

Grupta, haftanın diğer maçlarında Yıldızlar Topluluğu All Star deplasmanda Yedidağspor’u 3-2, 1921 Orduspor ise sahasında Giresunspor’u 3-0’la geçerken, lider TVF Spor Lisesi ile Anadolu Şahinspor arasındaki maç dün akşam gazetemizin basıma girdiği saatlerde oynanıyordu. Ankara Barosu ile Dereköy Kartalspor arasındaki maç ise 18 Ocak’a ertelendi.