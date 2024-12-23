Dere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ahlatcı Çorum FK’mız, evimizde, Ankaragücü karşısında büyük kısmını önde götürdüğü karşılaşmadan normal sürenin son dakikalarında yediği golle 1 puanla ayrıldı.

1-1 beraberlikle sonuçlanan bu karşılaşma, elde ettiğimiz skoru koruyamamanın ve elde ettiğimiz fırsatları değerlendirememenin cezası niteliğinde oldu.

Kaybettiğimiz 2 puana değil, kazandığımız 1 puana odaklanıp, play-off potasında kalabilmek için derslerimize iyi çalışmalı ve camia olarak kenetlenmeliyiz.

Biz büyük bir camiayız ve mücadelemizi pes etmeksizin sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.