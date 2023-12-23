Düzce 18 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maçta özellikle ilk set büyük çekişmeye sahne oldu. Seti 24-26 kaybeden Çorum temsilcisi 1-0 geriye düşerken, ikinci ve üçüncü setleri 19-25 kaybeden Sungurlu Belediye sahadan 3-0 yenik ayrılıp 19 puanda kalırken, puanını 19’a çıkartan Düzce Belediye averajla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.
Haftanın diğer maçlarında, Ankara Barosu, Çankırı Birlikspor’u 3-1, Başkent Beşiktaşlılar da deplasmanda Ankara temsilcisi Yedidağspor’u 3-1 mağlup etti.
Grupta, haftanın son maçı 24 Aralık Pazar günü, Ankara Kahramankazan TUSAŞ Spor Salonu’nda, TUSAŞ Spor’la Maliye Voleybol arasında oynanacak. 

Ahlatcı Çorum FK, Boluspor maçının hazırlıkları sürüyor Ahlatcı Çorum FK, Boluspor maçının hazırlıkları sürüyor