Düzce 18 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maçta özellikle ilk set büyük çekişmeye sahne oldu. Seti 24-26 kaybeden Çorum temsilcisi 1-0 geriye düşerken, ikinci ve üçüncü setleri 19-25 kaybeden Sungurlu Belediye sahadan 3-0 yenik ayrılıp 19 puanda kalırken, puanını 19’a çıkartan Düzce Belediye averajla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Haftanın diğer maçlarında, Ankara Barosu, Çankırı Birlikspor’u 3-1, Başkent Beşiktaşlılar da deplasmanda Ankara temsilcisi Yedidağspor’u 3-1 mağlup etti.

Grupta, haftanın son maçı 24 Aralık Pazar günü, Ankara Kahramankazan TUSAŞ Spor Salonu’nda, TUSAŞ Spor’la Maliye Voleybol arasında oynanacak.