Sungurlu Belediyespor, Eskişehir’de oynanacak olan Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi Play-Off maçları öncesinde Sungurlu’da kamp yapacak.

Eskişehir’de düzenlenecek yarı final müsabakalarında 4 grupta 16 takım mücadele edecek olup, Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor, Mersin Yücelen Anamurspor, Kocaeli Gölcük Belediyespor Kahramanmaraş Mado 6 Şubat Maraşspor’la birlikte D grubunda yer alıyor.

Sungurlu Belediyespor, maçlarını Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynayacak olup, ilk maçında 7 Şubat Cuma günü, saat 18.30’da Gölcükspor’la karşılaşacak. İkinci maçını 8 Şubat Cumartesi günü, 16.30’da Kahramanmaraş Mado 6 Şubat Maraşspor’la yapacak olun Sungurlu Belediye, son maçında ise 9 Şubat Pazar günü, saat 17.30’da Mersin Yücelen Anamurspor’la karşı karşıya gelecek.

MAÇLAR nÖNCESİ KAMP

1.Lig’e yükselmeyi hedefleyen Çorum temsilcisi, zorlu maçlara daha konsantre şekilde hazırlanabilmek için 1 Şubat itibariyle Sungurlu’da kampa girecek. Efeler 5 günlük kampın ardından Eskişehir’e gidecek.

4 grupta 16 takımın mücadele edeceği play-off maçları sonunda, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar final grubuna yükselecek. 1.Lig’e yükselecek takımların belli olacağı final maçları 14-16 Şubat tarihlerinde, yine Eskişehir’de oynanacak.