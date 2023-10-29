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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 2.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor ile Düzce temsilcisi Düzce Belediyespor Çorum’da kozlarını paylaştı. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Çorum temsilcisi 25-17 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibin smaçlarını durdurmakta zorlanan Sungurlu’nun efeleri bu seti 25-16 kaybederek skor 1-1’e geldi. İkinci sette seyircisinin desteğini arkasına alan Sungurlu Belediyespor seti zor da olsa 27-25 kazanarak yeniden öne geçti. Dördüncü sette smaçlarda yüzde 70 sayı oranı yakalayan Kırmızı-Beyazlılar seti 25-16 maçı da 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından ikide iki yapan efeler puanını 5’e yülseltirken, Düzce temsilcisi 3 puanda kaldı.