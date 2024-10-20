Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 4.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Ankara temsilcisi Maliye Voleybol’u ağırladı. Sungurlulu voleybol severlerin de yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynandı. Karşılaşmayı Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu Belediyespor Başkanı Ahmet Haşim Özsaray, Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş da izledi.

Çorum’un efeleri, ilk setten itibaren rakibine oyun şansı tanımadı. İlk seti 25-11 gibi net bir skorla kazanarak hızlı bir giriş yapan Sungurlu, ikinci sette de oyun disiplinini elden bırakmadı ve bu seti 25-18'lik skorla alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Maliyespor direnmeye çalışsa da, Sungurlu Belediyespor bu seti de 25-19 kazanarak maçı 3-0 tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Sungurlu Belediyespor, puanını 11’e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Maliyespor ise bu mağlubiyetle 3 puanda kaldı.