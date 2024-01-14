Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 11.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor deplasmanda Ankara temsilcisi TUSAŞ'ın konuğu oldu. Cumartesi günü TUSAŞ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Çorum'un efeleri ilk seti 25-19 kaybederek 1-0 geriye düştü. İkinci sette toparlanan Çorum temsilcisi bu seti 25-21 kazanarak skora dengeyi getirdi. Üçüncü sette ilk bölümden itibaren oyun üstünlüğünü rakibine kaptıran Sungurlu Belediyespor bu seti de 25-19 kaybetti ve yeniden 2-1 geriye düştü. Dördüncü sette harika bir oyun ortaya koyan Çorum temsilcisi smaçlardan sayı ile dönerek bu seti 13 sayı farkla kazandı ve maçı final setine taşıdı. Başa baş geçen final setini zor da olsa 17-15 kazanan Çorum'un efeleri kritik deplasmandan istediğini alarak Çorum'a 2 puanla dönmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Çorum'un efeleri puanını 24'e, ev sahibi TUSAŞ ise aldığı 1 puanla puanını 16'a yükseltti.