Güreş Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programı gereğince, Konya’da düzenlenen Reşit Karabacak U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Çorumlu güreşçilerden Efe Anıl Al, şampiyon oldu.

Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda düzenlenen Reşit Karabacak U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’na 41 ilden 550 güreşçi katıldı. Ankara TEDAŞ’ın Çorumlu güreşçisi Efe Anıl Al, 125 kiloda mindere çıktı. Milli güreşçi, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek adına finale yazdırdı ve Amasya Merzifon Gençlikspor Kulübü güreşçisi Adil Mısırcı ile şampiyonluk müsabakasına çıktı. Efe Anıl, şampiyonluk yolundaki rakibi Adil Mısırcı’yı da devirerek Türkiye şampiyonu oldu ve bu yıl içerisinde yapılacak olan uluslararası turnuva ve şampiyonalarda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

BARIŞ ÜNSAL’DAN BRONZ

Öte yandan, şampiyonada Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına güreşen Barış Ünsal da kürsüye çıkma başarısı gösterdi. 57 kiloda güreşen Barış Ünsal, 3-5 maçını kazanarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

61 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Yusuf Eryücel de madalya maçında yenilerek Türkiye beşincisi oldu.

(Hüseyin AŞKIN)

