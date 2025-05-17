Kurucusu ve moderatörlüğünü ÇORUM HABER köşe yazarlarından Zeynep Özçerezci’nin yaptığı “Edebi Kadınlar Kitap Okuma Kulübü” her ay Emin Kitap Cafe’de biraraya gelerek bir kitabı hem okuyor hem de analiz ediyor.

Halen 16 üyesi bulunan kulübün 4’ncü yılını kutladıklarını dile getiren Özçerezci, şu ana kadar çağdaş yazarların Türk ve Dünya Klasikleri arasına giren 40 kitabını okuduklarını, ayrıca yerel yazarlarla okur-yazar buluşması ve imza günü etkinliği tertip ettiklerini açıkladı.

Ayrıca çeşitli kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler yaparak çok kitap okuyanlara plaket takdim ettiklerini de belirten Zeynep Özçerezci, Kulüp üyeleri Derya Bütünoğlu, Yurdagül Çatalkaya ve Hanife Gedik ile birlikte Umut Radyo’da Meltem – Uğur Çınar çiftinin programına konuk olarak kulübü tanıttıklarını vurguladı.

Editör: Haber Merkezi