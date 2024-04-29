Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, “26 Nisan Eczane Teknisyenleri ve Teknikerliği Günü” nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, bu mesleğin mensuplarına hitap ederken, “Bu özel gün vesilesiyle, sizlerin emektarlığınızı, vefakarlığınızı ve sadakatinizi kutlamak ve takdir etmek istiyoruz.” dedi.

Afacan, “Eczane teknisyenleri ve teknikerleri, eczacılarla birlikte çalışarak, sağlık hizmetlerinin sunumunda kritik bir rol oynarlar. Sizin özveriniz ve titizliğiniz, eczanelerin sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlar ve hastaların ihtiyaçlarını karşılar. Sizler, eczacıların güvenilir sağlık ekibinin önemli bir parçasısınız.” ifadesini kullandı.

Ecz. Erol Afacan, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Özellikle vurgulamak istediğimiz bir nokta da, eczacıların gözü kapalı eczaneyi size emanet edebilme güvenidir. Bu, mesleğinizin ne kadar önemli ve değerli olduğunun bir göstergesidir. Eczacılar olarak, sizinle birlikte çalışmaktan ve size güvenmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz.”