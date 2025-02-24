Çorum Eczacı Odası, 23 Şubat 2025’te yayımlanan yeni düzenleme ile hastanelerdeki muayene ücretlerine yapılan bazı zamların kısmen geri alındığını ancak özel sağlık kuruluşlarındaki muayene ücretlerinin 50 lira olarak kaldığına dikkat çekerek, devlet hastanelerinde de yükün tamamen kaldırılmadığını ve ücretlerin belirli oranlarda devam ettiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, eczacıların muayene ücreti tahsilatında yer alması yanlış bir uygulama olarak nitelendirilirken, eczacının asli görevinin ilaç hizmeti sunmak ve danışmanlık sağlamak olduğu vurgulandı.

Çorum Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“25 Ocak 2025 tarihinde yapılan düzenleme ile muayene ücretlerine fahiş bir artış getirilmiş, bu durum vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini ciddi şekilde zorlaştırmıştır. Kamuoyunda büyük tepkiye neden olan bu zamlarla birlikte, devlet hastanelerinde 6-8 TL arasında değişen muayene ücretleri 20,45 ve 50 liraya yükseltilmişti.

Çorum Eczacı Odası olarak, bu artışın sağlık sistemine ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimine olumsuz etkilerini ilk günden itibaren dile getirdik. Gerek yazılı açıklamalarımızda, gerekse yaptığımız basın açıklamalarında bu kararın yanlış olduğunu, halkın sağlık hizmetlerinden faydalanmasını zorlaştıracağını ve sağlık sistemini daha da kırılgan hale getireceğini açıkça belirttik.

23 Şubat 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile yapılan aşırı zamlar kısmen geri alınmış olsa da, özel sağlık kuruluşlarında muayene ücretleri 50 lira olarak kalmaya devam etmiştir. Devlet hastaneleri ve eğitim-araştırma hastanelerinde ise vatandaşlarımızın üzerindeki yük tamamen kaldırılmamış, muayene ücretleri yine belirli oranlarda devam ettirilmiştir.”

“SAĞLIK HİZMETLERİ BİR AYRICALIK

DEĞİL, TEMEL BİR İNSAN HAKKIDIR”

“Önceki düzenlemeye kıyasla bazı iyileştirmeler yapılmış olsa da, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine ücretsiz erişimi sağlanmamış, özellikle özel sağlık kuruluşlarında yüksek muayene ücretleri devam ettirilmiştir.

Çorum Eczacı Odası olarak, halkımızın temel sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak adına devlet hastanelerinde ve eğitim-araştırma hastanelerinde muayene ücretlerinin tamamen kaldırılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Sağlık hizmetleri bir ayrıcalık değil, temel bir insan hakkıdır.”

“ECZACININ GÖREVİ İLAÇ HİZMETİ

SUNMAKTIR, TAHSİLAT YAPMAK DEĞİL”

“Bununla birlikte, eczacıların muayene ücreti tahsilat sürecine dâhil edilmesi, muayene ücreti tahsilat istasyonu gibi konumlandıran yanlış bir uygulamadır. Eczacılar, sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçası olup, asli görevleri hasta sağlığını korumak, doğru ilaç kullanımını sağlamak ve danışmanlık hizmeti sunmaktır. Eczacının görevi ilaç hizmeti sunmaktır, tahsilat yapmak değildir.

Ayrıca, eczaneler birinci basamak sağlık kuruluşlarıdır ve bu statüye uygun şekilde yetki ve sorumluluklarının tanımlanması gerekmektedir. Halk sağlığının korunmasında ve tedavi süreçlerinde kritik bir rol oynayan eczanelerin mevzuat içinde doğru bir konumlandırmaya sahip olması, hem sağlık hizmetlerinin etkinliğini artıracak hem de eczacıların mesleki sorumluluklarını daha güçlü bir şekilde yerine getirmesini sağlayacaktır.”

“İLAÇ FİYAT KARARNAMESİ SAĞLIK SİSTEMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR”

“Diğer yandan, ilaç fiyat kararnamesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) protokolü kapsamında yaşanan sorunlar da sağlık sistemimizi olumsuz etkilemektedir. Özellikle kamu kurum iskontosu uygulanmayan ilaçlar nedeniyle hastalarımız yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalmakta, eczaneler ise ekonomik sürdürülebilirlik açısından zorlanmaktadır. Bu noktada, devletimizin gerekli düzenlemeleri yapacağına ve vatandaşlarımızın ilaca erişimini kolaylaştıracak adımları atacağına olan inancımız tamdır.”

“MUAYENE ÜCRETLERİ DEVLET HASTANELERİNDE TAMAMEN KALDIRILSIN”

“Çorum Eczacı Odası olarak, muayene ücretlerinin devlet hastanelerinde tamamen kaldırılması, eczacıların tahsilat sürecinden çıkarılması, eczanelerin sağlık sistemindeki rolünün net bir şekilde tanımlanması ve ilaç fiyat politikalarının gözden geçirilmesi için yetkilileri acil olarak harekete geçmeye davet ediyoruz.

Sağlık sisteminde adil ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak adına tüm yetkilileri ve ilgili kurumları sorumluluk almaya çağırıyoruz.”

Editör: Haber Merkezi