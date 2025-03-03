Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Genel Sekreter Çelebi Ayvaz ve Sayman Özden Sak, 24 Şubat – 2 Mart Vergi Haftası nedeniyle başta Çorum Defterdarı Erkan Ciğer olmak üzere bir dizi ziyaret gerçekleştirdiler.

Eczacılar, Defterdar Erkan Ciğer’den sonra, Çorum Vergi Dairesi Müdürü Osman Aydoğan, Hasanpaşa Vergi Dairesi Müdürü Osman Aydoğan, Gelir Yönetimi ve Denetim Müdür Vekili Selami Erkoç ve Çorum Gelir İdaresi Grup Müdürü Sertan Köylü’yü ziyaret ettiler.

Ziyaretlerde, eczanelerin e-fatura mükellefi olarak devletin belirlediği kurallara uymaktaki azami titizliği dile getirildi.