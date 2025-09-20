Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongrenin Divan Başkanlığı’nı Ecz. Süleyman Koca yaparken, divan başkan yardımcılığına Ecz Olcay Çorumlu, divan üyeliklerine ise Ecz. Fatih Çağatay ve ve Ecz. Sevim Gökçe Yılmaz seçildi.

Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Erol Afacan, genel kurulda bir konuşma yaparak, Türkiye’de ve dünyada son 5 yılda yaşanan eczacılık sektörü ile ilgili gelişmelerden bahsetti.

Çorum Eczacı Odası olarak günü kurtarmak için değil, geleceği inşa etmek için çalıştıklarını aktaran Afacan, Çorum Eczacı Odası’nın 25 yıllık bir vizyon planlaması çizdiklerini belirterek;

“Odamıza kazandırdığımız yeni hizmet binasının tadilatını bitirip, meslektaşlarımıza yakışır hale getirmek, eczacı teknikeri yetiştirmek için Çorum Belediyesi ÇOKİŞ işbirliğiyle hayata geçirmek ve odamıza 25 yıllık bir vizyon planı çizerek, eczacılığın yarınlarını bugünden tasarlamak ve de Çorum Eczacı Odası’nın yarınlarda Türk Eczacılar Birliği’ne yönetici yetiştiren bir vizon ortaya koymaya özen gösteriyoruz. Çorum Eczacı Odası sadece bir eczacı odası olmakla kalmayacak Türk Eczacılar Birliği’nde de yerini alacaktır. Geçmiş başkanlarımızın sürekli dile getirdiği ‘3 M’ kuralını bir miras olarak devraldık. Radyoapak maddeler mücadelesini de ülke gündemine taşıyan ilk oda biz olduk. Türk Eczacılar Birliği başkanımızın bizde bu konuda bir rapor istemesi odamızın sadece yerelde değil, merkezde de yol gösterici olduğunu ortaya koymuştur.” dedi

Konuşmasında devamında oda üyelerine seslenen Afacan, ‘biz kavga etmeye değil, hizmet etmeye, dedikodu değil çözüme, günü kurtarmaya değil, geleceği kurtarmaya geldik.’ diyerek; “Hep birlikte taş üstüne taş koymaya, odamızı geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Çünkü Çorum Eczacılar Odası’nın gücü birlik ve dayanışmadan gelir. Bu yeni dönemde ayrışmaların olmadığı, birlik ve beraberlik içinde mesleğimize, odamıza ve birliğimize sahip çıkmak için hep birlikte yol yürüyeceğiz.” ifadelerini kullandı

Genel kurulun devamında yönetim, denetim ve disiplin kurulu raporları okunarak ibra edildi.

Genel kurul gelir-gider, bilanço ve tahmini bütçenin kabulü, dilek ve temenniler ile sona erdi.

Yarın ise Çorum Eczacı Odası’nın Kulaksız Sokak üzerinde bulunan merkezinde 09.00-17.00 saatleri arasında oy kullanma işlemi gerçekleştirilecek.

Çarşaf liste halinde gerçekleştirilen seçime mevcut başkan Erol Afacan seçime tek aday olarak girecek.

Çarşaf liste olduğu için önümüzdeki günlerde yeni yönetim toplanarak başkan seçimi yapacak.

Muhabir: Haber Merkezi