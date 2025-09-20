Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, nükleer tıp alanında önemli bir adım atarak Galyum PET görüntüleme ve Lutesyum tedavisi uygulamalarına başladı.

Kanser tanı ve tedavisinde kullanılan bu modern yöntemler sayesinde, hastalıkların erken evrede tespit edilmesi ve hedefe yönelik tedavi imkanları artık Çorum’da da sunulacak.

Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Galyum PET ile özellikle prostat kanseri başta olmak üzere bazı tümörlerin çok daha hassas şekilde görüntülenmesinin sağlanacağı belirtildi.

Lutesyum tedavisinin ise ileri evre hastalarda tümör hücrelerini hedef alarak yan etkisi düşük, yaşam kalitesini artırıcı bir seçenek sunulacağı kaydedildi.

Bu önemli gelişme ile birlikte Çorum ve çevre illerde yaşayan hastalar artık ileri tetkik ve tedaviler için başka illere gitmek zorunda kalmadan hizmet alabilecek.

Hastane yönetimi, yeni başlayan bu uygulamaların bölge halkı için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayarak, modern tıbbın sunduğu en güncel yöntemleri Çorum’a kazandırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi