Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Tunçel ile birlikte Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin’i ziyaret etti.

Ziyarette, Alaca’da planlanan bazı projelerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede, ilçenin kalkınmasına katkı sağlayacak yatırım ve proje başlıkları ele alınarak karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, misafirperverlikleri dolayısıyla DOKAP Başkanı Gültekin’e teşekkür ederek, kurumun bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalarında başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi