Eczacı Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim Komisyonu tarafından düzenlenen “Eczacının Sağlık Danışmanı Rolü” konulu eğitim, Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

TEB Eczacılık Akademisinden Uzm. Ecz. Sinem Güngör Bayar tarafından verilen eğitime çok sayıda eczacı katıldı.

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak, interaktif bir ortamda gerçekleştirilen eğitimin ardından Çorum Eczacı Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim Komisyonu Başkanı ve Oda Saymanı Ecz. Özden Sak tarafından Bayar’a plaket verildi. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ