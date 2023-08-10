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Ziyaretlerde meslektaşlarının sorunlarını ve taleplerini dinlediklerini, karşılıklı fikir alış-verişi içerisinde güzel bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Güler, Sungurlu İlçe Temsilcisi Bekir Sami Ünsal ve Osmancık İlçe Temsilcisi M. Erdinç Yiğit'e ev sahipliklerinden dolayı teşekkür etti

Ziyarette Eczacı Odası Genel Sekreter Arif Sami Bozdoğan, Sayman Seçil Ertürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynep Bayrak, Volkan Tokatlı, Kongre Delegesi Süleyman Koca, Kargı İlçe Temsilcisi Buğra Aydın Coşkun ve Dodurga İlçe Eczacısı Ecz. Sibel Çakar Açarn da hazır bulundu.