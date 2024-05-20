Yıldızpark Düğün Salonu’nda düzenlenen yemeğe CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Defterdar Sertan Köylü, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder, Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ile eczacılar katıldı.



Programda bir konuşma yapan Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, eczacılık mesleğinin 185 yıllık köklü geçmişine hep birlikte tanıklık ettiklerini belirterek, “Bu süreçte, eczacılık mesleği sadece ilaçların dağıtımını değil, aynı zamanda toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına önemli bir rol üstlendi. Bilimsel araştırmaların ve teknolojik gelişmelerin ışığında, eczacılarımızın sağlık hizmetlerine katkıları her geçen gün artmaktadır. Bugün, bu özel günü birlikte kutlamanın yanı sıra, eczacılık mesleğinin değerli temsilcileri olan siz değerli meslektaşlarıma ve oda çalışanlarımıza da teşekkür etmek istiyorum” dedi

Gece sonunda müzik ziyafeti sunuldu. Gala yemeğine katılan eczacılar aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirdi.