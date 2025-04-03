Eczacılık mesleğinin günümüzde ve gelecekte saygınlığını koruyarak sürdürülebilmesi adına, sahada uzun süredir dile getirilen önemli bir ihtiyaç olan serbest eczanelerin denetim süreçlerindeki yetki karmaşasının giderilmesi ve meslekî temsiliyetin güvence altına alınması amacıyla,

Çorum Eczacı Odası tarafından kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Erol Afacan, “Bu kapsamda, “Serbest Eczanelerin

Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı” başlığı altında; eczacıların etik, hukuki ve meslekî haklarını koruyan, aynı zamanda halk sağlığını ve kamu yararını gözeten çok yönlü bir düzenleme önerisi hazırlanmıştır” dedi.

Taslak çalışmada öne çıkan başlıca ilkeler ve düzenlemelerin, “Yetkisiz kurumların doğrudan denetim yapmasının önlenmesi, denetimlerde eczacı odası temsilcisinin katılımının zorunlu hale getirilmesi, denetimlerin planlı, şeffaf ve belgeye dayalı şekilde yürütülmesi, ürün bazlı denetimlerin koordinasyon kurulu aracılığıyla yapılması, geçmiş denetimlere ilişkin eczacıların itiraz ve savunma haklarının tanınması, denetim süreçlerinde kurumlar arası eşgüdümün sağlanması, revizyon, yürütme ve yürürlük hükümleriyle birlikte tamamlanmış bir yönetmelik yapısı oluşturulması” olduğunu belirten Afacan, taslak metin, sahadan toplanan deneyimler, eczacılardan gelen talepler, kurumlar arası uygulama farklılıkları ve meslekî öngörü ışığında katılımcı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla hazırlandığını kaydetti.

Afacan, “Bu yönüyle yalnızca bir mevzuat önerisi değil; aynı zamanda eczacılık mesleğinin kurumsal temsiliyetini pekiştirecek bir meslek politikası belgesidir” diyerek açıklamasını tamamladı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR