45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ve beraberindeki heyet Diş Hekimleri Günü kapsamında bir dizi ziyarette bulundu.

İlk olarak Çorum Diş Hekimleri Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Dr. Ali Hasdemir ve Genel Sekreter Dr. Murat Kahraman ile görüşen Çorum Eczacı Odası yöneticileri ağız ve diş sağlığında “Tek Sağlık” yaklaşımının önemine vurgu yaptı. Ziyarette ayrıca tüm diş hekimlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek günleri kutlandı.

Çorum Eczacı Odası yöneticileri daha sonra ise Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Abdullah Paydar’ı ziyaret ederek hem günlerini kutladı hem de çeşitli konularda görüştü.

Ziyarette ağız ve diş sağlığının toplum sağlığının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanırken, günümüzde giderek öne çıkan Tek Sağlık (One Health) yaklaşımı üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR