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23-24 Eylül’de yapılan Olağan Genel Kurul’da oda başkanlığına seçilen Errol Afacan ve yönetim kurulu üyeleri Çelebi Ayvaz, Özden Sak, Sertan Saygı Çalışkan ve Hamdi Kartal’dan oluşan heyet, Belediye Başkanı Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette eczacıların talep ve sorunlarını anlatan Afacan, eczanelerde miadı geçen ilaçların imhası konusu, Kadın Kültür Merkezlerinde akılcı ilaç kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulunmak ve Eczacı Odası’na uygun bir yer tahsis edilmesi konularına değindiklerini bildirdi.

TEB BAŞKANI VE ODALARDAN KUTLAMA ZİYARETİ

Öte yandan TEB Başkanı Arman Üney, yönetim kurulu üyeleri ve Samsun, Trabzon, Ordu, Kastamonu, Tokat, Giresun, Amasya, Yozgat Eczacı Odası başkanları, Çorum Eczacı Odası’nı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan ve ekibine hayırlı olsun dileklerini iletti.