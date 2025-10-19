45. Bölge Çorum Eczacı Odası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çok önemli bir yarışma düzenliyor.

Çorum Eczacı Odası tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında “Atatürk’ün Çocukları Cumhuriyeti Resmediyor” isimli Çocuk Resim Yarışması düzenledi.

Çocuklardan Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet coşkusunu kendi renkleriyle anlatmaları istenin yarışmanın “Cumhuriyetle Büyüyorum — Atatürk’ün İzinde Sağlıklı, Mutlu Bir Geleceğe” konusunda düzenlendiğini açıklayan 45. Bölge Çorum Eczacı Odası konuyla ilgiyi açıklamasında: “Bayraklarla süslenmiş sokaklar, Cumhuriyet kutlamaları, Atatürk ile el ele mutlu çocuklar, barış, sağlık ve özgürlük dolu sahneler resmedilebilir” görüşüne yer verdi.

Yarışmanın tüm çocukların katılımına açık olduğu, her çocuğun bir adet resim ile katılabileceği, resimlerin A4 boyutunda, el çizimi olarak hazırlanacağı, her eserin arkasına çocuğun adı, soyadı, yaşı ve iletişim numarasının yazılarak Çorum Eczacı Odası’na elden teslim edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada son başvuru tarihinin ise 25 Ekim 2025 olduğu vurgulandı.

“Yarışmayla çocuklarımızın Atatürk sevgisini, Cumhuriyet bilincini ve yaratıcılığını desteklemeyi hedefliyoruz. Her çocuğun fırçasında Cumhuriyet’in rengini, sevgisini ve umudunu görmek dileğiyle. Tüm çocuklarımızı bu güzel etkinliğe katılmaya davet ediyoruz!” görüşüne yer verilen açıklamada ödüllerin ilkokul kategorisinde 500 – 1000 ve 2000 parça puzzle, anaokulu kategorisinde ise 1., 2. ve 3.’ye Boyama Seti ve Resim Defteri olduğu açıklandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ