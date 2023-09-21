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Anitta Otel’de önceki gün düzenlenen saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan 20. yıl kutlama etkinliğine Türk Eczacılar Birliği önceki dönem başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, SGK İl Müdürü Ömer Tök, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhınal, emekli SGK Müdürü Ayhan Yürüyen, emekli İl Defterdarı Yaşar Ahmet Özkan, Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Tüm Eczacılar Kooperatifi yetkilisi Uğur Gümüş, Eczacı Depo müdürleri, Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve oda üyesi eczacılar ile aileleri katıldı.

Eczacı Odası’nın 20 yılını anlatan sinevizyon gösterisinin ardından gecenin açılış konuşmasını yapan Çorum Eczacı Odası Başkanı Emine Şefkat Güler, tüm katılımcılara teşekkür etti. 20 yıl önce odayı kurduklarında belirledikleri hedeflerden bahseden Güler, “Çorum Eczacı Odamızın kuruluşunun 20. yılındayız. 20 yıl önce Odamızı kurduğumuz da belirlediğimiz hedefler, karşılaştığımız zorluklar ve ideallerimiz bugünden çok farklıydı. O günden bu zamana Eczacı Odası Başkanlığı ve diğer aldığım görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalıştım ve benimle birlikte, benden sonra odamızda görev alan Başkan ve Yönetim Kurulları ile birlikte odanın kurumsal kimliğini yükselterek mesleğimizin, meslektaşlarımızın daha iyi bir noktaya gelmesi adına birçok projeye imza attık. 20 yıl geçen süre zarfında meslektaşlarımızın haklarını savunmak mesleki standartları yükseltmek ve eczacılık mesleğinin toplumda hak ettiği yeri bulmasını sağlamak adına çaba sarf ettik. Geriye dönüp baktığımızda belirlediğimiz hedeflerin çoğunluğuna ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşadık” dedi.

Çorum Eczacı Odası’na halkın güvenini sağlamak için tüm meslektaşlarının özveri ile çalıştığını, odanın hedeflerinin gün geçtikçe büyüdüğünü ve sağlıkta konumlarının güçlendiğini söyleyen Oda Başkanı Emine Şefkat Güler; “Bugüne kadar toplum sağlığı adına önemli çalışmalara imza attık. Zorluklar yaşadık ama bir çok başarıya da birlikte imza attık. Tabii ki her şey mükemmel değil ve yapılacak daha çok iş var ancak benim inancım Odamızın siz değerli üyeleri ile gelecekte aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimiz yönünde. Değerli Meslektaşlarımız; bu süreçte sizlerin desteği olmasaydı bugün geldiğimiz noktada olamazdık. Her biriniz bu başarının bir parçasısınız. 20. Kuruluş yılını bu anlamda kutlamak ve sizlerle birlikte olmak bizleri onurlandıracaktır. Bu özel günde yine el ele omuza omuza yan yana durmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra da hep birlikte değişen ve gelişen dünya koşullarına ayak uydurarak halkımızın sağlığı için en iyisini yapmaya devam edeceğiz.” diyerek tüm üyelerine teşekkür etti.

14 yıl Oda Başkanlığı ve 6 yıl da TEB Yüksek Haysiyet Divanı üyeliği yaptığını hatırlatarak Oda Başkanı Güler bugüne kadar kendilerine destek veren tüm kişi, kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.

Gecede daha sonra önceki dönem TEB Genel Başkanı Erdoğan Çolak, Çorum Eczacı Odası eski başkanları Süleyman Koca, Sönmez Çalışkan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı ve Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ birer konuşma yaparak geceye katılanlara ve birlik beraberlik sayesinde odanın bugünlere gelmesine katkıda bulunanlara teşekkür ettiler.

Program Çorum Eczacı Odası yönetiminde bugüne kadar görev yapan üyelere teşekkür belgelerinin verilmesi, odaya katkısı bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara plaketlerinin dağıtılması, haftasonu yapılacak genel kurulda yeniden aday olmayacak olan Oda Başkanı Şefkat Güler’e bugüne kadarki hizmetleri için çeşitli hediyelerin ve çiçek verilmesi ile devam eden kutlama programı eğitimci Alper Ülper’in “Stresle Başa Çıkmanın Yolları” isimli kısa semineri, 20. Yıl pastasının kesilmesi ve canlı müzik eşliğinde düzenlenen kokteyl ile son buldu.