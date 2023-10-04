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TFF’den yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim Pazar günü, Esenler Erok Stadyumu’nda oynanacak maçta Ahmet Ecevit düdük çalacak. Saat 18.00’de başlayacak maçta Ahmet Ecevit’in yardımcılıklarını Ankara bölgesinden Hüseyin Can ile Faruk Yağlı yapacak. Bursa bölgesinden Muammer Sarıdağ da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Maç öncesinden Esenler Erokspor 18 puanlı lider Vanspor’un 3 puan gerisinde 2.sırada yer alırken, 6.sıradaki Diyarbekirspor’un 11 puanı bulunuyor.

Klasmandaki 66.maçına çıkacak olan Ahmet Ecevit, Esenler Erokspor’un ilk kez bir maçını yönetecek. Ecevit, Diyarbekirspor’un ise dördüncü kez maçında düdük çalacak. Diyarbakır ekibi, Ahmet Ecevit’in yönettiği maçlarda Edirnespor’u deplasmanda 1-0 yenerken, sahasında Sakaryaspor’a, deplasmanda da Niğde Anadolu FK’ya 2-1 yenildi.