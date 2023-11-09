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Çorum’un B klasman futbol hakemlerinden Ahmet Ecevit, bu hafta Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, Adanaspor’la Gençlerbirliği arasında, bu akşam oynanacak 12.haftanın açılış maçında dördüncü hakem olarak görev yapacak.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Yeni Adana Stadyumu’nda, saat 20.00’de başlayacak maçta Rize bölgesi hakemlerinden Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. Metoğlu’nun yardımcılıklarını ise Antalya bölgesinden Kadir Akıllı ve Bursa bölgesinden Onur Gülter yapacak.