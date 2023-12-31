Terfi kurslarının ilk etabı, MHK Başkan ve üyeleri ile Fiziksel Gelişim Ekibi ve Hakem Akademisi eğitimcilerinin katılımıyla 28-30 Aralık 2023 tarihleri arasında, İstanbul’da, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Türkiye çapında merkezi sistemle organize edilen terfi kursları kapsamında; Hakem ve yardımcı hakemlere, Fiziksel Gelişim ekibi tarafından kategorilere göre farklı skalalarda atletik testler (Yo-Yo veya Ariet) uygulandı ve vücut yağ yüzdesi ölçümleri yapıldı. TFF tarafından belirlenen profesyonel bir şirket tarafından, online olarak İngilizce konuşma seviye tespiti değerlendirmeleri her kategorideki hakem ve yardımcı hakemlere uygulandı. Hakem, yardımcı hakem ve gözlemcilere, UEFA kliplerinden seçilen görüntülerle görsel sınavlar ve oyun kuralları test sınavları her kategori için farklı sorularla MHK koordinasyonu ile Hakem Akademisi eğitimcileri tarafından gerçekleştirildi. Hakem, yardımcı hakem ve gözlemcilere uygulanan Psikolojik Performans Ölçümünde ise dikkat seviyelerinin ölçülmesine yönelik çalışma Hakem Akademisi tarafından yapıldıktan sonra, sonuçlar MHK’ye aktarıldı.

Hakem, yardımcı hakem ve gözlemcilere, en son olarak tüm MHK üyelerinin katılımı ile mülakatlar yapıldı.

Kurs ve sınav sonuçlarının Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Not ortalaması gayet yüksek olan Çorum Bölgesi Ahmet Ecevit, terfi ettirilirse A klasmanında görev yapacak.

MHK Terfi Kurslarının ikinci etabı; 10 Ocak 2024’te İl kadrosundan, Bölgesel Lig kadrosuna ve 13-14 Ocak 2024 tarihlerinde ise Bölgesel Lig kadrosundan, C Klasmanı kadrosuna şeklinde devam edecek.