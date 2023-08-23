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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 2.Lig Beyaz Grup’ta, İzmir temsilcisi Altınordu ile Aydın ekibi Nazilli Belediye arasında oynanacak 1.hafta maçını Ahmet Ecevit yönetecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda, saat 17.00’de başlayacak Ege derbisinde Ahmet Ecevit’in yardımcılıklarını ise Karabük bölgesinden Muhammet Oğuzhan Öztaş ile Ankara bölgesinden Faruk Yağlı yapacak. Karabük bölgesinden Taner Tuncer de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Ahmet Ecevit, Altınordu’nun ilk kez maçını yönetecek olup, Nazilli Belediye’nin ise üçüncü kez bir maçında düdük çalacak. Nazilli, Ahmet Ecevit’in yönettiği maçlarda 2021-2022 Sezonunda, sahasında Kırkarelispor’la 1-1 berabere kalırken, geçen sezon ise yine evinde Düzcespor’a 2-0 yenildi.