Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 3.Lig 4.Grup’ta, 26 puanlı lider Sebat Gençlikspor’la 20 puanlı 4.sıradaki Orduspor 1967 A.Ş. arasında oynanacak Karadeniz derbisini Ahmet Ecevit yönetecek. 23 Kasım Cumartesi günü, Trabzon Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanacak maçta Ahmet Ecevit’in yardımcılıklarını Ankara bölgesinden Hüseyin Can ve Baran Can Durmuş yapacak. Saat 14.00’te başlayacak maçta yine Ankara bölgesinden Arif Selim Özdaş ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Ahmet Ecevit, iki takımın da ilk kez maçını yönetecek.