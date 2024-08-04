İskilip Belediyesi ve İSİAD öncülüğünde, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Çorum Kent Konseyi himayelerinde yapılacak anma programı 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 16.00'da Ebussuud Efendi'nin babası Muhiddin Yavsi anısına 1530'da İskilip'te yaptırdığı Şeyhyavsi Cami külliyesinde başlayacak.

Türkiye'nin muhtelif üniversitelerinden 200 civarında lisans, yüksek lisans ve doktora ögrencisi programa katılacak. Bolu Abant izzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Karasakal Ebussuud Efendinin devlet adamlığı ve tefsiri konulu konferans verecek.



Tertip Komitesi Başkanı Fikret Kısar yaptığı açıklamada, “İskilipli Ebussuud Efendi bölgemizde yetişmiş en büyük devlet adamıdır. Kanuni'nin güvenini kazanmış, yazdığı tefsir ile muallimi sâni ünvanını almış, eseri dünyaca meşhur olmuştur. Konferans sonrasında Kur'an tilaveti ve Ebussuud Efendi ailesi ve tüm şehitlerimiz ruhuna mevlit okunacaktır. İkindi namaz çıkışında Dr. Nuh Uçgan ve Araştırmacı Yazar Yusuf Kaplan kısa bir konuşma yapacak, misafirlere İskilip gezdirilip, İskilipli Alimler Müzesi ziyaret edilecektir” dedi.

Fikret Kısar, gerek İstanbul'da yapılacak panele, gerekse İskilip'te yapılacak anma programı ve konferansa tüm hemşehrilerini davet etti.