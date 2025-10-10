Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Hacıhalil köyünde geçtiğimiz Mayıs ayında çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen iki aile, devletin ve hayırseverlerin desteğiyle yapılan yeni evlerine kavuştu.

16 Mayıs’ta çıkan yangında Ahmet Taş ve Şükrü Karaman’a ait evler tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti. Yangının ardından Vali Ali Çalgan’ın girişimleriyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, İskilip Belediyesi ile hayırsever vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle evler kısa sürede yeniden inşa edildi.

VALİ ÇALGAN AİLELERİN SEVİNCİNE ORTAK OLDU

Vali Ali Çalgan, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci ile birlikte Hacıhalil köyüne giderek Taş ve Karaman ailelerini yeni evlerinde ziyaret etti.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Çalgan, yangının elektrik kontağından çıktığını değerlendirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“16 Mayıs 2025 gecesi meydana gelen yangında iki evimiz ve müştemilatı tamamen yanmıştı. Olayın hemen ardından köy muhtarımız ve kaymakamımızın yaptığı çalışmalar sonucu, yangından etkilenen ailelerimizin barınma sorununu çözmek üzere harekete geçtik. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile yerel kaynakların desteğiyle kısa sürede iki evimizi tamamladık.”

“DÜNYA MALI YERİNE GETİRİLİR, ÖNEMLİ

OLAN CAN KAYBI OLMAMASI”

Vali Çalgan, devletin her türlü afette vatandaşının yanında olduğunu vurgulayarak, “Allah canımıza zeval vermesin. Dünya malı yerine getirilir. Devletimiz bu konuda kudretli, vatandaşlarımız da duyarlı. Yüce Allah köyümüzü, ilimizi ve ülkemizi bu tür afetlerden esirgesin” dedi. Vali Çalgan, süreç boyunca destek veren İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Kaymakamlık, köy muhtarlığı ve sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür etti.

“ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN”

Yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ahmet Taş ve Şükrü Karaman, ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Evlerimiz yandığında çok üzülmüştük. Devletimiz hemen yanımızda oldu. Allah devletimize zeval vermesin.”

Muhabir: Haber Merkezi