DMS E-İmza firma yetkilisi Duran Atak, E-İmza ve Bireysel KEP hesabının E-devlet kapısı üzerinden kolaylık verdikleri ifade etti.

Konuyla ilgili bilgi veren Duran Atak: “Evrak doldurma işleminin özel koşullar hariç tamamen kalktığını, bu yolla müşterilere kolay ve en hızlı işlem yapma imkanı sunuyoruz.

Bireysel Bankacılık hesapları üzerinden İnternet Bankacılığı veya Mobil Bankacılık uygulamasından giriş yaparak kişisel verilerine ulaşıp onay verecekler . Güvenli bir şekilde yaptıkları bu işlemden sonra kendilerine verilecek özel bilgilerle şifrelerini kendileri belirleyerek E-İmzalarına sahip olacaklar ve güvenli bir şekilde kullanabilecekler.

Unutmayın E-İmzanız sizin ıslak imzanız yerine geçer ve her şeyiniz. Biz size Çok yakınız 0544 331 1901 nolu Cep telefonumuzdan veya yeniyol Mahallesi Gazi 10.Sokak 5/2 adresimizden bize ulaşın. http://eimzacorum.com.tr/” görüşüne yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ