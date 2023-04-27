Kırmızı-siyahlı takım, cezası nedeniyle seyircisiz oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, saat 15.00’te başlayan antrenmana grip olan Emre Öztürk ile tedavileri süren Salih Zafer Kurşunlu ve Fatih Selimhan Solmaz katılmadı. Salih Zafer, takımdan ayrı olarak salonda bireysel çalışma yaptı.

Isınma ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışmasının ardından, oyunsal formda kondisyon yüklemesi ile tamamlandı.

Çorum FK bugün yapacağı idmanla, galibiyet hedeflediği Düzcespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Hüseyin AŞKIN)