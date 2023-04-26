Bülent Üstünel Tesisleri’nde Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde saat 17.00’de gerçekleşen antrenmana Salih Zafer Kurşunlu ve Fatih Selimhan Solmaz salonda özel program dahilinde çalıştıkları için katılmazken, tecrübeli futbolcu Hurşit Taşçı ise kontrol amaçlı dinlenerek geçirdi. Antrenman öncesi futbolcuları ile bir toplantı yapan deneyimli teknik adam Düzcespor maçının önemine değinirken, oyuncularından tam konsantre olmalarını istedi.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Daha sonra kısa ve uzun pasa dayalı özel bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlı futbolcuların keyifli oldukları gözlendi. Son bölümde yarı sahada taktik çalışma yapan Çorum FK haftanın ilk antrenmanını tamamladı.

(Rıfat KARA)