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2023 yılının ikinci yarısında emeklilere yapılan zamlarla ilgili önemli açıklamalar da bulundu.

Yaptığı basın açıklamasında 16 milyon emeklinin yoksulluk ve yokluk içinde kaldığını, emekli aylıklarına yapılan yüzde 25 zammın emekliler için asla kabul edilemez olduğunu belirterek bu karardan dönülmesini ve 8 bin 77 liralık ilave ek ödemenin taban aylığa yansıtılarak emeklilere de verilmesini talep etti.

Türkiye Bağımsız Emekliler Platformu olarak da; "Resmi enflasyonun yüzde 40 ' lar düzeyinde açıklandığı bu dönemde, emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 ücret artışının asla kabul edilemeyeceğini ve ‘’Çalışırken 22 bin lira maaş alacak bir memurun maaşı, emekli olduğunda 9 bin 950 liraya düşecek. Yani en düşük dereceli memur, emekli olduğunda çalışırken aldığı maaşın yalnızca yüzde 45'ini alabilecektir." şeklindeki ücret yetersizliğini savunduğunu örnekleyerek açıkladı.

Çalışma hayatı ile emeklilik arasındaki makasın 2015 yılından itibaren bu denli açılmasının adalet ve Anayasanın eşitlik ilkesine bağdaşır bir yanının olmadığı belirten Öztürk, bireyin emeklilikte hayat standardını nasıl koruyacağını izaha muhtaç olduğunu bildirdi.

Sosyal devletin, vatandaşlarına çalışırken de emekli olunduğunda da onurlu bir yaşam sağlamakla mükellef olduğunu ifade eden Mehmet Öztürk şunları da kaydetti:

"Ekonomik gelişmeler, vergi artışları ve zorunlu harcama kalemlerine gelen zamlar dikkate alındığında emekli maaşlarına yapılacak yüzde 25'lik artışın yeterli ve kabul edilir bir tarafı yoktur. Görülmekte olduğu gibi bu iktidar bu karardan dönmeli, 8 bin 77 liralık ilave ek ödemenin taban aylığa yansıtılarak emeklilere de verilmesini sağlamalıdır. Türkiye Bağımsız Emekliler Platformu olarak bizi yönetenlerin çağrımıza kulak vereceğini ve emekli zamlarının bir kere daha değerlendirilerek maaşlarına ilave zam ve ek ödeme tutarının dahil edilmesini bekliyoruz.

Türkiye Bağımsız Emekliler Platformu olarak bu yoldaki girişimlerimizi aşağıda belirttiğimiz öneri ve taleplerimizi sonuç alıncaya kadar sürdüreceğiz:

-Hakkımız olandan asla vazgeçmeyeceğiz.

-16 milyon emeklinin hakkını hukukunu korumaya ve dile getirmeye devam edeceğiz.

-Türkiye Bağımsız Emekliler Platformu olarak en düşük emekli maaşı algısını asla kabul etmiyoruz.

-Emeklilerin yoksulluk sınırının altında maaş almasını kabul etmiyoruz.

-Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ ün dediği gibi “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır.’’ cümlesini her zaman hatırlatacağız.

-Biz EMEKLİLER olarak insan onuruna yaraşır maaş istiyoruz ve sesimiz duyulana kadar istemeye devam edeceğiz.

Yaşasın Emeklilerin ortak sendika mücadelesi!

TÜRKİYE BAĞIMSIZ EMEKLİLER PLATFORMU

ÇORUM İL BAŞKANI AYŞEN CANDAŞ YILMAZ

VE YÖNETİM KURULU

24 Temmuz 2023