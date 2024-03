MHP Düvenci Beldesi Seçim İletişim Merkezi’ni İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Genel Meclis Üyesi Adayı Sinan Eryücel, Belediye Meclis Üyesi Adayı Ahmet Kurtbaş, İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile ziyaret eden Milletvekili Kayrıcı, Düvenci Beldesi sakinlerinden MHP Belediye Başkan Adayı İsmail Türk’e destek istedi.

Belde girişinde konvoyla karşılanan Kayrıcı, buradan Seçim İletişim Merkezine geçerek coşkulu bir kalabalığa hitap etti. Milletvekili Kayrıcı, MHP olarak eşit ve adil hizmet anlayışıyla ayırmadan ayrışmadan canla başla daha güçlü bir Çorum için çalıştıklarının altını çizerek, MHP'nin tüm ilçe ve belde belediyelerinde güçlü ve iddialı olduğunu vurguladı.



Belediye başkan adaylarının verdiği her sözün kendi sözü olduğunu belirten Kayrıcı, ele ele güç birliği yaparak tüm belediyelerimizi hak ettiği yere getirebilmek için çalışacaklarını ifade etti. İttifak yada MHP’nin kendi adaylarıyla yarıştığı seçim bölgelerinde MHP olarak Cumhur İttifakı ruhuna aykırı hiçbir eylem ve söylem içerisinde olmadıklarına dikkat çeken Kayrıcı; “Biz yapacağımız işi konuşuruz. Birileri biz olmazsak yatırım, hizmet alamazsınız diyorlarmış. Bunların hepsinden haberdarız. Bu can bu bedende bulundukça Düvenci beldemiz başta olmak üzere tüm ilçelerimizin alacağı bir yatırım bir hizmet varsa alacak. Biz buradayız. Ben vekiliniz olarak buradayım ve Çorum’a dair her şeyin takipçisi olacağım.” dedi.

Cumhur İttifakının ülke ve millet için öneminden bahsederek 31 Mart seçimleri öncesinde genelden yerele birlik ülkede dirlik politikası ile hareket ettiklerini anlatan Milletvekili Vahit Kayrıcı, “Osmanlı’dan günümüze emperyal güçlerin oyunları bitmedi. Türk milleti ne zaman kafasını kaldırsa bu güçler harekete geçiyor. Bugün Türk Milleti kendi silahını, kendi uçağını yapar konuma geldi. Tüm dünya bundan rahatsız. Çünkü Türk milleti ayağa kalkarsa bölgesinde güçlü olur. Söz sahibi olur. Tüm korkuları bu. Bu emperyal güçlerin içerdeki maşaları tüm şer ittifakı ile genel seçimlerde karşımıza dikildiler ama milletimiz oyunu görüp bunlara fırsat vermediler. Bu nedenle genel seçimlerde başaramadıklarını yerel seçimlerde başarmak istiyorlar. Surda bir gedik açmak istiyorlar. Ama başaramayacaklar” diye konuştu.